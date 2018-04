Suposta espionagem contra Jarbas será apurada O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), vai pedir ao Ministério da Justiça que a Polícia Federal apure a denúncia de que o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) estaria sendo vítima de espionagem. Em nota distribuída à imprensa, Sarney considerou ?gravíssima? a denúncia feita por Jarbas e informou que também pedirá ao procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, o acompanhamento da investigação da PF pelo Ministério Público. Em reportagem publicada pela revista Veja, Jarbas diz que integrantes do PMDB teriam contratado uma empresa de investigação para grampear seus telefonemas e vigiar seus passos e de seus familiares. Segundo a revista, a espionagem teria o objetivo de ?criar constrangimento? ao senador e ?desqualificar? as denúncias feitas por ele no mês passado, de que o PMDB é um partido corrupto. Jarbas disse na reportagem que também pretende pedir à PF que apure o caso. ?Já é inadmissível que arapongas vasculhem a vida de um senador da República. Mas é um escândalo descomunal imaginar que a contratação dos espiões tenha partido daqui?, disse Jarbas à revista, citando o Congresso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.