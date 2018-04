Suposta bomba estaria no andar do gabinete de Mantega A suposta bomba no Ministério da Fazenda, denunciada esta tarde, estaria, segundo o Corpo de Bombeiros, no quinto andar, onde fica o gabinete do ministro Guido Mantega. O prédio foi esvaziado e está sendo feita uma varredura pelo Batalhão de Operações Especiais e Corpo de Bombeiros. A previsão é de que dure, pelo menos, uma hora se a varredura ficar restrita ao quinto andar. Apesar da ameaça de bomba, alguns secretários do Ministério da Fazenda se recusaram a deixar o prédio e continuam trabalhando. O ministro Mantega, que estava no Palácio do Planalto no momento da denúncia, não deve mais retornar ao Ministério da Fazenda.