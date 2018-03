Suplicy usa o Twitter para mobilizar assinaturas para as prévias

Em meio à turbulência por conta da suposta desistência de Marta por conta do pedido de Dilma, o senador Eduardo Suplicy (PT) emplacou no Twitter uma campanha para conseguir o número de assinaturas suficientes para participar das prévias para a disputa da Prefeitura de São Paulo. A uma semana do prazo final de inscrição, apenas um dos cinco pré-candidatos do partido apresentou as assinaturas necessárias.

Nas mensagens, Suplicy pede aos filiados do PT que liguem nesta quarta-feira, 2, para dois números de telefone e estipulou o horário para o atendimento: das 10 às 18hs. A intenção do senador é ter o direito de participar das eleições prévias do partido.

Além de Suplicy, Carlos Zarattini, Fernando Haddad, Jilmar Tatto e Marta Suplicy disputariam as prévias do partido. O prazo limite para apresentar as assinaturas é 7 de novembro.

Dos pré-candidatos, apenas o deputado Carlos Zarattini apresentou as assinaturas necessárias. Haddad deve entregar a inscrição ainda nesta terça-feira,1, e o deputado Jilmar Tatto disse que pretende apresentar a lista de apoios na segunda-feira.