Suplicy: 'Se estivesse no lugar de Sarney, me afastaria' O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) afirmou nesta tarde que concorda com a sugestão do colega Pedro Simon (PMDB-RS) de afastamento de José Sarney (PMDB-AP) da presidência da Casa. "Se estivesse no lugar de Sarney e tivesse ocorrido essas coisas com meus queridos netos, seguiria a recomendação de vossa excelência (Pedro Simon) e me afastaria por um tempo, para dar condição de se esclarecer todo o episódio", disse Suplicy.