Suplicy recebeu manifestantes por respeito à dignidade A Mesa Diretora do Senado pediu nesta quinta-feira que a Corregedoria-Geral da Casa investigue a denúncia da Polícia Legislativa da Casa de que o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) teria permitido que 15 manifestantes pernoitassem no seu gabinete de quarta-feira para quinta-feira da semana passada. Suplicy afirma que, em respeito "à dignidade humana", abriu seu gabinete apenas para que as pessoas, entre as quais haveria várias senhoras idosas, utilizassem o banheiro.