Suplicy protesta, mas vota em Renan

"Ainda estou trabalhando pelo Pedro Simon, mas votarei respeitando a decisão do PMDB", disse na terça-feira horas depois de reclamar formalmente com o atual presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), sobre a "censura" que teria recebido na rádio.

Na carta que queria ver divulgada na rádio Senado, Suplicy citou reportagem da revista Época desta semana, que faz ligação entre Renan e a Construtora Gautama, investigada pela Operação Navalha, da Polícia Federal, em 2007.

O diretor de Jornalismo do Senado, Davi Emerich, negou que tenha sido feita censura da rádio à carta de Suplicy. "Não houve proibição nem censura. Como se trata de eleição, trabalhamos com muita formalidade. A carta não foi enviada à rádio formalmente. Nós optamos por publicá-la na Agência Senado, na íntegra, porque para esse setor ela foi enviada com antecedência", afirmou Emerich. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.