Suplicy pleiteia candidatura a SP com apoio de 3 mil filiados

Enquanto o PT aguarda uma definição do deputado Ciro Gomes (PSB-CE) sobre suas pretensões eleitorais, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) formalizou sua disposição de se candidatar ao governo do Estado. O senador reuniu mais de três mil assinaturas de filiados que apoiam sua pré-candidatura e foi entregá-las nesta segunda-feira, 1º, junto com uma carta, ao presidente do PT-SP, Edinho Silva, na sede estadual do partido.

Na carta, Suplicy relata ter visitado muitos diretórios municipais e zonais do Estado de São Paulo e afirma ter sentido o "entusiasmo dos petistas" em relação às eleições deste ano. Segundo ele, a militância está "está muito animada e com vontade de eleger a nossa candidata a Presidência, Dilma Rousseff".

"Reitero o meu compromisso de apoiar com muita energia a pessoa que for escolhida candidata do Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado de São Paulo. Espero que o processo de escolha seja realizado através de um diálogo sério e democrático, que envolva o sentimento das bases de nosso partido em interação com as nossas direções municipais, estadual e nacional", afirma.

Segundo o estatuto do PT, cada pré-candidato precisa reunir, no mínimo, um por cento das assinaturas dos 297 mil filiados para poder pleitear uma participação na disputa eleitoral.

Disputa

A cúpula do PT ainda espera uma definição de Ciro Gomes para definir sua estratégia eleitoral em São Paulo e não deve apoiar a proposta de Suplicy. Ciro teria recebido um convite de Luiz Inácio Lula da Silva para disputar o governo de São Paulo com o apoio do PT. O deputado, no entanto, reiterou nas últimas semanas que prefere disputar a presidência da República. Nesse caso, o primeiro nome do PT para a disputa do governo paulista seria o do senador Aloizio Mercadante (PT).