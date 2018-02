Suplicy pede no Senado que Renan se licencie do cargo O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) fez hoje um discurso no plenário do Senado pedindo que o presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), se licencie do cargo até que o Conselho de Ética julgue as três representações contra ele. Momentos depois, Renan iniciou seu pronunciamento criticando o papel da imprensa e condenando as "acusações torpes" contra ele. "Todas (as denúncias) foram desmascaradas".