Suplicy participa do desafio do balde de gelo O senador e candidato à reeleição Eduardo Suplicy (PT) topou o "Ice Bucket Challenge" - desafio de jogar um balde de gelo sobre a própria cabeça para chamar atenção para a Esclerose Lateral Amiotrófica. No vídeo postado nesta sexta-feira na página do senador no Facebook, ele aparece de camiseta e, antes de jogar o balde de gelo sobre si, desafia seus adversários ao Senado a fazerem o mesmo.