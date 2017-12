Suplicy lidera corrida ao Senado em SP, segundo Ibope Pesquisa realizada entre dias 28 a 30 de abril pelo Ibope indica que, se as eleições para o Senado Federal fossem realizadas hoje, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) seria eleito com 46% das intenções de voto. A mostra indica que o peemedebista Orestes Quércia seria o segundo colocado, com 19%, seguido pela deputada Zulaiê Cobra Ribeiro (PSDB-SP), e pelo pefelista Guilherme Afif Domingos, ambos com 4% das intenções de voto. O porcentual de votos brancos/nulos e não sabe/não opinou foi de 27%. De acordo com o gerente de Projetos do Ibope Opinião, Mauricio Tadeu Garcia, Eduardo Suplicy consolida sua liderança na corrida ao Senado, elevando em cinco pontos seu desempenho em relação à última pesquisa em 5 pontos porcentuais. Em abril, Suplicy registrou 41% das intenções de voto do Estado. Os índices de intenção de voto do petista são maiores entre os entrevistados mais instruídos e entre os eleitores da capital. A pesquisa, encomendada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp) e pela Federação das Empresas de Transportes do Estado de São Paulo (Fetcesp), foi realizada em 63 municípios do Estado de São Paulo, com 1.204 entrevistados de ambos os sexos, com idades acima de 16 anos, de vários graus de instrução e também de atividade. O intervalo de confiança estimado é de 95%, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.