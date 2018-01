Suplicy entrega dados de informante a Aloysio O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) entregou ao ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, a gravação e o número do telefone de uma pessoa do sexo masculino que telefonou para um de seus assessores, ontem, informando detalhes do assassinato dos prefeitos Toninho do PT, de Campinas, e Celso Daniel, de Santo André. Essa pessoa, segundo Suplicy, disse ter trabalhado para uma empresa de transporte de SP, que fazia serviços para uma "quadrilha da região". Essa quadrilha, ainda segundo relato de Suplicy, seria chefiada por um juiz do Rio do Janeiro. O nome do juiz foi repassado ao ministro da Justiça, mas não divulgado. O senador solicitou proteção pessoal de agentes federais e para todos os pré-candidatos à presidência da República. O senador fez esta reivindicação na reunião do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que está discutindo os casos dos assassinatos dos dois ex-prefeitos.