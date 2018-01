Suplicy diz ter mais chance de enfrentar Roseana O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) afirmou nesta terça-feira ter mais condições de vencer a governadora Roseana Sarney (PFL) num eventual segundo turno do teria o presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com quem deverá disputar no dia 3 de março as prévias para a indicação do candidato à Presidência da República. ?Havendo um segundo turno, Roseana vai passar um cortado muito mais difícil disputando comigo do que se o candidato à presidência for o Lula?, disse. O senador também afirmou que pode vencer mais facilmente resistências de setores como o empresariado do que seu adversário nas prévias do PT e avaliou que teria uma taxa de rejeição menor do que a de Lula. Suplicy fez essas afirmações durante o programa ?Tribuna Independente?, transmitido pela Rede Vida. ?Em alguns aspectos, Lula tenta atingir os mesmo objetivos que nós, mas de uma maneira que causa resistências muito grandes?, ressaltou, referindo-se, entre outros pontos, ao diálogo com os setores empresariais. ?Eu tenho uma facilidade para conversar com os empresários que nem sempre observei no Lula?, disse o senador. O senador teceu duras críticas à governadora do Maranhão, ressaltando que ela terá que discutir, por exemplo, o que considerou fracassos do governo Fernando Henrique, em casos como a reforma agrária, a mudança da CLT e a reforma previdenciária. Suplicy ressaltou que a atuação da governadora foi criticada inclusive pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, que se lançou pré-candidato à presidência pelo PMDB. ?Roseana e o PFL são responsáveis pela estrutura fundiária, o atraso social, a desigualdade e a pobreza no Maranhão?, completou. Suplicy reservou alguns elogios ao ministro da Saúde José Serra - que deve se lançar como pré-candidato à presidência da República pelo PSDB amanhã- ressaltando que ele ?não será moleza? nesta eleição. ?Até já votei no Serra. Para presidente da UNE, em 1963?, resssalvou. Mas lembrou que algumas das realizações mais elogiadas de Serra como ministro da Saúde são propostas que foram lançadas pelo PT, como o médico de família e o incentivo à produção de genéricos. Suplicy voltou a defender a realização de debates com Lula antes das prévias, hipótese que vem sendo rechaçada pela cúpula do PT e pelo próprio presidente de honra do partido, que lidera as pesquisas de intenção de voto à presidência, ficando ao redor de 30% das preferências do eleitorado. Segundo ele, essa também pode ser uma forma de convencer Lula a adotar propostas como a do renda mínima, formulada pelo senador, que estabelece uma remuneração em dinheiro para todos os brasileiros. Lula, destacou o senador, prefere o programa ?fome zero?, com distribuição de cupons de alimentação. Suplicy ressaltou que após 3 de março ele e Lula, seja qual for o resultado das prévias, deverão trabalhar juntos pela candidatura petista. ?Podemos fazer um grande tabelinha, como Pelé e Coutinho?, disse o senador, que torce pelo Santos. O senador reclamou do fato de não ter o seu nome incluído nas pesquisas de opinião para a presidência da República e diz ter recebido manifestações de todo o país de apoio à sua candidatura, mesmo contra a vontade de importantes liderança do partido, como o governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra e o senador José Genoíno, candidato ao governo paulista, que foi escolhido em uma prévia realizada pelo partido. O senador vai lançar o seu livro ?Renda de Cidadania ?a Saída é pela Porta? no dia 1º de fevereiro, em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial. Mas haverá um pré-lançamento no dia 29 deste mês, durante uma aula que ele dará para alunos do Movimento dos Sem-Terra (MST) na Unicamp, em Campinas.