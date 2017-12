Suplicy diz que PT deve ter cuidado com alianças O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) afirmou nesta sexta-feira que é necessário um cuidado especial nessas eleições nas relações do PT com as legendas que integrarão o leque de alianças desta campanha. "Pode haver uma aliança ampla, desde que a relação entre Executivo, os parlamentares e os partidos seja em torno de propostas e idéias de interesse público e não envolva qualquer benefício indevido", reiterou, ao chegar para o 13º Encontro Nacional da sigla, que começa hoje na capital paulista. Suplicy acredita que o PT e os partidos aliados, sobretudo os que estiveram envolvidos no escândalo do mensalão, "não repitam os erros cometidos que deram origem aos escândalos recentes". A respeito da participação de Lula no encontro, o senador disse que "isso é fundamental, porque ele é a maior liderança da legenda". E destacou: "As bases consideram Lula o candidato natural à Presidência da República e eu também o apóio nestas eleições."