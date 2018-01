Suplicy defende volta de Delúbio ao PT O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) defendeu hoje, dia 25, a volta ao PT do ex-tesoureiro Delúbio Soares, um dos principais personagens do escândalo do mensalão, em 2005. "Não sou a favor de nenhuma punição eterna", afirmou, durante seminário estadual realizado pelo partido na capital paulista. "Delúbio cometeu um erro que ele já admitiu e que não foi só dele, mas foi do PT também."