Suplicy defende que CPI apure gastos secretos da Presidência

O senador do PT Eduardo Suplicy (SP) defendeu nesta quarta-feira, 6, a inclusão das despesas não divulgadas da Presidência da República na CPI dos cartões corporativos. Suplicy se referia às despesas com cartões que o governo mantém em sigilo sob alegação de que estariam relacionadas à segurança nacional. O líder do governo no Senado, Romero Jucá(PMDB-RR), anunciou nesta quarta-feira, 6, que já tem as 27 assinaturas necessárias para criar a CPI dos cartão de pagamento do governo nos últimos dez anos. "Conversei com o presidente Lula no início desta tarde e ele concordou com a CPI para mostrar à Nação que no governo não tem nada a esconder e nem vai segurar nada", afirmou. "A segurança do presidente e de sua família é importante. Portanto, não há que se opor à divulgação dos gastos de bom senso que são realizados para tanto", afirmou o senador. O senador Álvaro Dias (PSDB-PR), afirmou que do R$ 4,9 milhões gastos pela Presidência da República em 2006, mediante uso de cartões corporativos, só R$ 100 mil foram justificados perante o Tribunal de Contas da União (TCU)com apresentação de notas fiscais. O restante foi mantido em sigilo pelo governo sob alegação de se tratar de gastos relacionados à segurança nacional.