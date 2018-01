Suplicy defende participação de filiado em prévias O pré-candidato a presidente Eduardo Suplicy (PT-SP) voltou a defender nesta terça-feira, em Campinas, no interior do Estado, a participação dos militantes nas prévias que definirão o candidato do partido. Segundo ele, a escolha deveria ser feita de maneira ampla para fortalecer ainda mais a democracia. O senador participou, pelo terceiro ano consecutivo, de um evento voltado para jovens do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Suplicy lançou o livro "Renda de Cidadania - A Saída é pela Porta", em que discorre sobre o projeto de renda mínima. O pré-candidato do PT a presidente preferiu não comentar as investigações sobre a morte do prefeito de Santo André, no Grande ABC (SP), Celso Daniel (PT), alegando que é grande o volume de informações que surgem, diariamente, sobre o caso.