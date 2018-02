Suplicy, de novo, defende prévias para escolha do PT

Para irritação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) decidiu pedir a realização de prévias no PT paulistano para a escolha do candidato do partido na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2012.

O pleito foi levado ao presidente do PT municipal, vereador Antonio Donato, na noite de segunda-feira, 18. Na conversa, Suplicy também afirmou sua intenção de colocar seu nome na disputa interna como pré-candidato.

"Queria trocar ideias sobre a importância de realizar prévias", afirmou o senador. "E acho que é legítimo que eu também possa ser considerado como candidato."

O tema das prévias é desconfortável no PT desde que o próprio Suplicy insistiu em uma eleição interna para a escolha do candidato a presidente em 2002. Na ocasião, enfrentou Lula e perdeu por 84,4% a 15,6%. Muitos petistas acreditavam, como creem agora, que o candidato deveria ser escolhido por consenso - a defesa nas prévias desgastou o senador dentro da sigla.

Mais de um ano antes da eleição, as correntes petistas trabalham por um acordo que evite a eleição interna. Apesar disso, aliados da senadora Marta Suplicy indicaram que, se o ministro da Educação, Fernando Haddad, entrasse na disputa, ela pediria prévias. Na semana passada, o ministro disse ao Estado que seu nome está na disputa.

Marta e Haddad são os dois nomes fortes que anunciaram a disposição de concorrer. O ministro tem Lula como cabo eleitoral. O presidente pretende impor sua vontade. Os aliados de Marta usam as prévias como forma de mostrar que a militância prefere a senadora a Haddad.

Além deles, os deputados Jilmar Tatto e Carlos Zarattini já anunciar a disposição de concorrer. O ministro de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, é outro que pode entrar na disputa.