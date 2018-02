Suplicy consegue assinaturas para acelerar Ficha Limpa

A proposta de dar urgência ao projeto Ficha Limpa partiu do líder do PSDB, Arthur Virgílio (AM), depois que o senador Romero Jucá (PMDB-RR) anunciou que o governo não aceitará retirar a urgência dos projetos de lei do pré-sal. Virgílio também encaminhou uma questão de ordem à Mesa Diretora perguntando se, com essa urgência apoiada por todas as lideranças, seria possível, a exemplo do que já faz a Câmara dos Deputados, votar o projeto Ficha Limpa em sessão extraordinária, mesmo com os projetos do pré-sal trancando a pauta do dia.

O vice-presidente do Senado, Marconi Perillo (PSDB-GO), informou que até amanhã, às 10h a questão de ordem será respondida.