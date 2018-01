Suplicy começa campanha para prévias do PT O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) está com a campanha para vencer as prévias do partido nas ruas. "E tem melhor?" será o slogan dele para a disputa, em 3 de março, com o presidente de honra da legenda, Luiz Inácio Lula da Silva, pela candidatura a presidente. Já dia 31, durante a Corrida de São Silvestre, em São Paulo, simpatizantes usaram camisetas com o nome e a foto do senador, além do slogan e cinco estrelas desenhadas, indicando que ele é "candidato cinco-estrelas". Também estão sendo confeccionados adesivos e buttons. De acordo com uma assessora, que trabalha na criação da campanha, a frase obriga o eleitor a pensar e escolher o melhor candidato. Apesar da distribuição de material próprio, Suplicy diz que confia na executiva nacional da sigla para fazer a divulgação das prévias. "Membros da executiva têm me dito que vão tomar as providências necessárias", afirma Suplicy. Uma possibilidade seria fazer um jornal sobre as prévias e as duas candidaturas. O senador revelou que terá uma reunião na próxima segunda-feira com o presidente nacional da agremiação, deputado José Dirceu (SP), para dialogar sobre as normas da disputa, que serão definidas na reunião da executiva no dia 21 ou 29. "Tenho confiança de que o presidente procederá com toda a correção e isenção", afirmou. Suplicy acredita também que Lula respeitará a decisão do PT de realizar debates, caso isso seja decidido, embora o presidente de honra tenha dito que não quer participar. "Creio que, se a executiva definir a realização de debates, o Lula vai respeitar."