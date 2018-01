Suplicy cantará com os filhos em show neste domingo na zona leste de SP

O ex-senador e atual secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT), fará uma participação especial neste domingo em um show da banda Brothers of Brazil, formada pelos seus dois filhos Supla e João Suplicy.

Suplicy, que já cantou a música "Homem na Estrada" do grupo Racionais MC's em sessão do Senado, afirmou que o show deste domingo será uma homenagem a Geraldo Vandré. "Cantaremos juntos 'Para não dizer que não falei das flores', no show que farão às 15h no SESC Itaquera", afirmou em sua página no Facebook.

Após a derrota que o tirou do Senado, depois de 23 anos de mandato, Suplicy cantou ao vivo na TV Estadão 'Is blowin' in the wind', de Bob Dylan, uma das canções que marcaram sua trajetória política. Na ocasião, ao ser elogiado pelo repórter, que disse que ao deixar o Senado ele poderia se dedicar à carreira de cantor, Suplicy reagiu com otimismo. "Quem sabe. Terei mais tempo para cantar com meus filhos agora", disse.