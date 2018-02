Suplicy: Berlusconi deveria ler relatório sobre Battisti

A decisão de não extraditar Battisti foi tomada ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com base no relatório da AGU. O italiano foi condenado a prisão perpétua na Itália em 1987 por quatro assassinatos promovidos pela organização Proletários Armados pelo Comunismo (PAC).

Preso na Penitenciária da Papuda desde março de 2007, aguardava uma decisão do presidente sobre sua extradição. Lula não queria deixar o caso para ser resolvido pela futura presidente Dilma Rousseff. Segundo a defesa do governo italiano, o país europeu vai recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal (STF).