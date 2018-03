Suplicy assiste jogo com jovem retirado de protesto O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) assistiu ao jogo entre Brasil e México, na tarde desta terça-feira, com Renan Baldi, o jovem que ficou publicamente conhecido ao ser retirado por seu pai de um protesto de black blocs na semana passada, em São Paulo, no mesmo dia da abertura da Copa do Mundo.