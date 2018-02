Suplicy aceita convite para ser vice em SP, mas desiste

A coligação quer ter o direito de indicar o candidato a vice-governador. "Resolvi aceitar o convite do senador Mercadante depois de dizer a ele que gostaria de pensar (sobre o convite). Me coloquei à disposição para ser o candidato a vice, mas a coligação indicou outro nome", afirmou Suplicy, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. Ele acrescentou que o "outro nome" é o do deputado estadual Major Olímpio Gomes (PDT-SP).

Segundo Suplicy, quem indicou o deputado foi o presidente do PDT, Paulo Pereira da Silva. "Ele alegou que o PT já indicou os candidatos a governador e ao Senado (Marta Suplicy). O PDT quer indicar o candidato a vice e não abre mão disso", explicou. "Havia aceitado o convite, fizeram um apelo para eu abrir mão e resolvi continuar como senador até 2015", completou, esclarecendo que "não houve consenso" em torno de seu nome.