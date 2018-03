Suplentes assumem nesta segunda-feira na Assembleia paulista

Seis suplentes que vão substituir deputados estaduais eleitos em 2008 para cargo de prefeito em São Paulo tomam posse nesta segunda-feira, 5, à tarde na Assembleia Legislativa do Estado. Três assumirão pela primeira vez uma cadeira na Casa. Antes deles, em dezembro, foi empossado Fausto Figueira (PT) no lugar de Mario Reali (PT), prefeito em Diadema. Entre os novatos estão Marco Porta (PSB), que era vereador em Taboão da Serra, Hélio Nishimoto (PSDB), ex-vereador em São José dos Campos, e Cassio de Castro Navarro (PSDB), que entregou o cargo na Câmara Municipal de Praia Grande na semana passada. Navarro ficou boa parte de 2008 afastado do Legislativo após denúncias de que havia recebido R$ 100 mil em doações na campanha de 2006 de uma empreiteira suspeita de envolvimento no esquema de desvio de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), desmantelado na Operação Santa Tereza, da Polícia Federal (PF). Em 2008, ele não disputou as eleições. No grupo dos veteranos estão José Caldini Crespo (DEM), Beth Sahão (PT) e Carlos Neder (PT), além de Fausto Figueira, que estiveram na Casa na legislatura passada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.