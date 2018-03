Suplente que trocou de partido perde vaga A Assembleia paulista convocou os suplentes Beth Sahão e Carlos Neder, do PT, para as vagas de Cido Sério e Sebastião Almeida, eleitos prefeitos de Araçatuba e Guarulhos. A Casa deixou de convocar Pedro Bigardi, que teria preferência sobre Neder, sob argumento de desfiliação partidária sem justa causa, prática vetada pela resolução 22.526/07 do Tribunal Superior Eleitoral. Ele trocou o PT pelo PC do B em 2007.