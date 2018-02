Suplente Lobão Filho assume hoje mandato de senador O suplente de senador Edison Lobão Filho vai assumir hoje o mandato no Congresso, às 17 horas, no lugar do pai, Edison Lobão, que se licenciou para comandar o Ministério de Minas e Energia. Como o Congresso está de recesso até depois do carnaval, a cerimônia não será no plenário, mas no gabinete do presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN). O novo senador assume sob suspeita de envolvimento em irregularidades. Ele é acusado de sonegação de impostos. Porém, a posse de Lobão Filho é possível porque, pelas normas do Congresso, não são impeditivas acusações referentes a atos anteriores à posse no mandato de senador.