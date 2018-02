Suplente do presidente do PMDB toma posse no Senado No dia em que encerrou o semestre legislativo, mais um suplente assumiu o mandato no Senado. Trata-se do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Porto Velho (RO) Tomás Correia. Ele assumiu a cadeira do presidente do PMDB, senador Valdir Raupp, que ficará afastado até novembro para se dedicar à atuação do partido durante as eleições municipais.