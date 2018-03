Suplente de Suplicy lidera ato contra Serra em SP

Ramiro, ou Carlão, como é conhecido entre os colegas de sindicato, faz parte dos quadros do PT desde 1985. Professor de biologia, foi presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) de 2002 a 2008, filiado à CUT, braço do PT no movimento sindical nacional.

A manifestação proposta pelo Sinp - que congrega entidades ligadas à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e à Força Sindical - será um "almoço de gala" no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, a partir das 12h30 de hoje, seguido de uma passeata.

De acordo com a entidade, serão montadas mesas e cadeiras para servir coxinhas - uma crítica ao vale-refeição do magistério, que hoje tem valor de R$ 4. Em seguida, os sindicalistas caminharão até o centro da cidade, em alas compostas por setores do funcionalismo público. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.