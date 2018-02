Suplente de Maluf deve ser convocado nos próximos dias

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o suplente do deputado Paulo Maluf (PP-SP) deve ser convocado a assumir o mandato na Câmara até segunda, 19. O suplente é Junji Abe, do PSD. Maluf está preso no Complexo Penitenciário da Papuda desde dezembro.

Maia reafirmou que vai seguir a determinação do Supremo Tribunal Federal e disse que caberá à Mesa Diretora da Casa avaliar a cassação do mandato de Maluf. "Enquanto prevalecer posição da turma do STF sobre Maluf, vou respeitar", disse.

O presidente da Câmara, no entanto, afirmou que vai entrar até segunda com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no Supremo questionando a competência sobre cassações de deputados. Para ele, essa é uma prerrogativa do plenário da Câmara.

O presidente da Câmara também afirmou que vai analisar o caso do deputado João Rodrigues (PSD-SC), preso em regime semiaberto na semana passada.

Como mostrou o Estado, a Câmara tem postergado a decisão de cassar o mandato de deputados presos. Além de Maluf e João Rodrigues, o deputado Celso Jacob (MDB-RJ) também está preso em Brasília.