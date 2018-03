Suplente de deputado que renunciou no DF está preso O suplente do deputado distrital Júnior Brunelli (PSC), que renunciou hoje para não ser cassado, é Geraldo Naves (DEM), preso pela Polícia Federal por tentativa de suborno a uma testemunha do "mensalão do DEM". O deputado tem 30 dias para assumir a vaga, de acordo com regimento da Câmara.