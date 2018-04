Suplente de deputado do caso Arruda é considerado foragido

A Polícia Federal já considera foragido o suplente de deputado distrital Geraldo Naves (DEM), ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Legislativa do Distrito Federal, acusado de envolvimento em tentativa de obstruir a Justiça nas investigações do esquema de corrupção chamado Mensalão do DEM.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decretou na quinta-feira, 11, a prisão preventiva de Naves, do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM), e de outros cinco envolvidos na tentativa de suborno do jornalistas Edmilson Edson dos Santos, o Edson Sombra, para que prestasse depoimento desqualificando as denúncias de existência do esquema de corrupção.

Advogados de defesa de Naves comunicaram à PF que o deputado se apresentaria na manhã de hoje, mas até agora isso não aconteceu. Por este motivo, ele é considerado foragido. Ele é o único que ainda não se apresentou.