Suplente de Demóstenes toma posse no Senado Em uma cerimônia surpresa que não durou cinco minutos, o empresário Wilder Pedro de Morais assumiu na manhã desta sexta-feira o mandato de senador no lugar de Demóstenes Torres (sem partido-GO), cassado na quarta-feira por usar o mandato para defender interesses do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Somente quatro senadores participaram da posse, número mínimo previsto no regimento do Senado: Ciro Nogueira (PP-PI), Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR), Ana Amélia (PP-RS) e Roberto Requião (PMDB-PR).