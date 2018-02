Suplente com um voto assume vaga de vereadora no RN Com apenas um voto na eleição de 2008, a suplente de vereadora da cidade de Ceará-Mirim (região da Grande Natal), Cláudia Roberta Câmara (PP), assumiu a titularidade do mandato. O fato ocorreu porque ela era a segunda suplente do vereador Renato Coutinho, que foi punido pela Justiça Eleitoral por infidelidade partidária, já que trocou o PP pelo PR. Como o primeiro suplente também foi "infiel" ao partido, o mandato terminou ficando com a candidata de apenas um voto.