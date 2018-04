Súmula antinepotismo atinge família de ministro do TCU O ex-secretário-geral do Senado e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Raimundo Carreiro, foi atingido hoje pela aplicação da súmula antinepotismo do Supremo Tribunal Federal (STF), com a exoneração da mulher, Maria José de Ávila, e de dois filhos de cargos comissionados. O nome deles aparece no boletim de pessoal do Senado, divulgado hoje. Com a saída de mais 11 parentes de servidores e da sobrinha do senador Jayme Campos (DEM-MT), o total de exoneração na Casa sobe para 77, sendo 46 familiares de parlamentares e 31 de servidores. O presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), reforçou hoje o alerta para que todos da Casa se enquadrem na súmula do STF, com o envio de um ofício extremamente didático, mostrando como ocorre a consangüinidade e a relação de parentes por afinidade cuja permanência em cargos de confiança afronta a lei.