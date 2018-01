Suíça quer colaborar em apuração do caso da Petrobras O Ministério Público da Suíça confirmou nesta terça-feira que está disposto a colaborar nas investigações de suposto desvio de dinheiro da Petrobras para contas no país europeu. Em uma nota de imprensa publicada nesta terça, a autoridade suíça explica que se reunirá com procuradores brasileiros "com objetivo de discutir a colaboração entre os dois países no contexto do caso Petrobras".