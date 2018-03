Suíça bloqueia conta de filho de Sarney, diz jornal

O governo da Suíça encontrou e bloqueou uma conta bancária de US$ 13 milhões controlada por Fernando Sarney, filho mais velho de José Sarney (PMDB-AP), presidente do Senado, informa reportagem publicada nesta quinta-feira, 25, pelo jornal Folha de S. Paulo. Os depósitos foram rastreados a pedido da Justiça brasileira, que suspeita que a família Sarney teria enviado o dinheiro para fora do Brasil ilegalmente. Segundo a apuração do jornal, o dinheiro não teria sido declarado à Receita Federal.

O bloqueio da conta, que estava em nome de uma "offshore" chamada Lithia e tinha Fernando Sarney como único controlador, ocorreu quando o filho do presidente do Senado tentava enviar recursos da Suíça para Liechtenstein, paraíso fiscal europeu que fica entre Áustria e Suíça.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A medida tomada pelo governo suíço é administrativa. Caso seja comprovado que o dinheiro tem origem ilícita, como corrupção ou fraude, o bloqueio passará a ter caráter criminal, e os recursos poderão ser repatriados.