Suecos tentam mostrar vantagens do Gripen ao governo Em mais uma tentativa de pressionar o governo brasileiro sobre as vantagens do caça sueco Gripen, da Saab, em relação aos seus concorrentes, o ministro da Defesa da Suécia, Sten Tolgfors, se reuniu nesta tarde com o ministro da Defesa, Nelson Jobim. "Acreditamos que temos chance de sermos escolhidos pois nós temos a melhor tecnologia para a próxima década e o preço mais competitivo tanto do aparelho, quanto de custo de operação", declarou o ministro sueco, após conversar com Jobim, que informou que o fim do processo de escolha deverá ocorrer no mês que vem.