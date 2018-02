Sucessor de Souza será anunciado O nome do novo procurador-geral da República será definido hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após uma reunião com o ministro da Justiça, Tarso Genro, e o Advogado-Geral da União, José Antonio Dias Toffoli. De acordo com assessores do governo, o vice-procurador-geral da República, Roberto Gurgel, deverá ser o escolhido. Gurgel é o primeiro nome da lista encaminhada pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) após eleição entre os procuradores, no final de maio. Com a escolha, Lula manterá a tradição de acatar a indicação feita pela categoria. Foi assim na nomeação do ex-procurador-geral Cláudio Fonteles, no primeiro ano de seu mandato, e do atual procurador Antonio Fernando de Souza. No governo, a análise é de que os três candidatos - Gurgel e os subprocuradores Wagner Gonçalves e Ela Wiecko - são bons e poderiam assumir o comando do Ministério Público. Aprovado pelo plenário da Casa, o escolhido assumirá no dia 29.