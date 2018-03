Sucesso dos governos depende da sociedade, diz Carvalho

Carvalho afirmou que os problemas brasileiros passaram anos escondidos "embaixo do tapete". "Claro que é difícil. É mais fácil se trancar no Palácio do Planalto como se fazia antigamente", destacou o ministro, que foi chefe de gabinete do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silvaa em seus dois mandatos. "O mérito do governo Lula foi justamente tirar os problemas de debaixo do tapete", completou.

Ao longo de sua fala, o ministro, que é o responsável pelo contato com os movimentos sociais, defendeu que as prefeituras se mantenham abertas para ouvir a população, inclusive sindicatos. "É importante essa relação com os sindicatos dos munícipes, mesmo que às vezes seja um pouco chata. De vez em quando, só um pouco de pancadaria nos acorda. O governo tem uma tendência de se fechar em si mesmo", destacou.

Para estimular os prefeitos a sair de seus gabinetes, Gilberto Carvalho destacou uma teoria que, segundo ele, é do ex-presidente Lula: "Ninguém mais mentiroso que ministro e assessor. Todos querem dourar a pílula", afirmou, defendendo a importância das várias viagens que Lula fez pelo País para conhecer de perto as necessidades da população.