Substituto interino de Mangabeira será Daniel Vargas

O ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Roberto Mangabeira Unger, será substituído no cargo por um ex-aluno da Universidade de Harvard. Atual secretário executivo de Mangabeira, Daniel Vargas assumirá a pasta interinamente, depois que o titular deixar o cargo, o que deve acontecer no curso desta semana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou hoje que Mangabeira vai deixar o governo e voltar a lecionar em Harvard. A exoneração do ministro deve ser publicada no Diário Oficial da União de amanhã.

Ao deixar o governo, Mangabeira deve divulgar uma carta que entregou ao presidente Lula na semana passada com suas ações à frente da pasta. Mangabeira foi escolhido pelo vice-presidente José Alencar e entrou na cota do PR. Ele chegou a bater de frente com a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva e ajudou na elaboração da Estratégia Nacional de Defesa. Atualmente trabalhava em um projeto de desenvolvimento do Nordeste.

Há 15 dias, o ministro foi informado de que a prorrogação de sua licença na Universidade de Harvard não poderia ser renovada e começou a negociar sua saída do governo. Apesar disso, ainda na semana passada, o ministério divulgou nota negando que ele tivesse planos de deixar o cargo.