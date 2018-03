Substituto de Stephanes nega irregularidades na Conab O novo ministro da Agricultura, Wagner Rossi, chegou hoje ao Palácio do Itamaraty afirmando que não cometeu irregularidades no período em que presidiu a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). "Não há irregularidades e por isso o presidente não me cobrou nada", disse ele, bastante irritado, ao ser questionado se teria conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre supostas irregularidades.