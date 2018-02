Substituto de Renan diz que falar em sucessão atrapalha CPMF

O presidente interino do Senado, Tião Viana, admitiu nesta sexta-feira, 19, que discutir a sucessão na Presidência do Senado, neste momento, pode prejudicar o encaminhamento da votação da PEC da CPMF e das matérias que pretendem imprimir maior transparência à atuação parlamentar, como as proposta relativas ao voto aberto. Veja Também: Cronologia do caso Entenda os processos contra Renan Na próxima terça-feira , ele deve convocar reunião da Mesa do Senado, a se realizar pela manhã, para analisar as duas últimas representações apresentadas pelo PSOL pedindo abertura de processo por quebra de decoro com o presidente Renan Calheiros (PMDB-AL) e o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG). Sexta representação O PSOL entrou com a sexta representação contra o presidente licenciado do Senado, Renan Calheiros (PMDB), às 14h30, nesta quinta-feira, 18. "Protocolamos a representação na Mesa Diretora do Senado nesta tarde",confirmou o advogado e assessor da liderança do partido ao estadão.com.br. O PSOL é autor de quatro das cinco representações contra Renan que estão no Conselho de Ética. A sexta denúncia teve origem em reportagem do Estado, publicada no último domingo. De acordo com a reportagem, Renan teria feito uma emenda orçamentária, em 2004, no valor de R$ 280 mil para a execução de obras feitas por uma empresa fantasma.