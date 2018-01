'Substituto' de Janot diz que denunciaria políticos na Lava Jato Ex-auxiliar de um governo estadual do PSDB e eleitor do atual chefe do Ministério Público Federal, Rodrigo Janot, o subprocurador-geral da República Eitel Santiago afirmou ontem que ofereceria denúncia criminal contra qualquer autoridade, incluindo políticos investigados na Operação Lava Jato, caso venha a assumir interinamente a chefia do Ministério Público Federal. Como vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Santiago é quem, por lei, poderia comandar a instituição até a escolha do novo procurador-geral.