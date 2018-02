Subprefeitos de SP terão de percorrer 5 km por dia

A medida já causou polêmica e piadas nas subprefeituras. Os subprefeitos terão de publicar o resultado das vistorias a cada semana na internet. O objetivo de Kassab é colocar os assessores para verificar pessoalmente a qualidade dos serviços de zeladoria e de limpeza das ruas. "Temos de preparar um café reforçado agora para o nosso subprefeito", brincou ontem um funcionário da Subprefeitura de Perus, na zona norte da capital.

Os subprefeitos também terão de apresentar relatórios semanais que devem mostrar quais providências serão adotadas no caso dos problemas identificados. "Tem muita área de divisa das subprefeituras. Vai ter subprefeito que vai se encontrar no final do dia na frente de lixão", brincou um vereador com reduto eleitoral na zona sul.

Kassab argumenta que a obrigação é uma das ações da Prefeitura para combater as enchentes. A Prefeitura também quer que os chefes das subprefeituras ouçam a população. A portaria indica que devem ser percorridos "os corredores principais e transversais do sistema viário de cada região". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.