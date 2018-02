Subcomissão sobre Belo Monte tem audiência terça-feira Está agendada para as 12h da próxima terça-feira uma audiência pública da subcomissão temporária do Senado que acompanha a execução das obras da Usina de Belo Monte. O tema em discussão serão os problemas na obtenção das licenças necessárias para permitir o início da construção da hidrelétrica no Rio Xingu.