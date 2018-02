Subcomissão aprova reforma administrativa do Senado A subcomissão que analisa a reforma administrativa do Senado aprovou na noite de ontem o relatório do senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), que retira poderes do presidente da Casa e reduz o número de funções comissionadas (FCs). Mas o peemedebista teve de fazer concessões para garantir a aprovação unânime do texto na comissão, formada por cinco senadores.