Sub-relator da CPI das Sanguessugas diz que relatório sairá em agosto O sub-relator de investigação de parlamentares da CPI dos Sanguessugas e deputado federal pelo PSB, Júlio Delgado, disse nesta segunda-feira à Rádio Eldorado que o relatório parcial da comissão será votado em agosto. Ele afirmou que Luiz Antônio Vedoin, apontado pela Polícia Federal como chefe da quadrilha, pode ser convocado a depor no início do mês que vem. O deputado também é contra a divulgação dos nomes de todos os suspeitos de terem sido beneficiados com o esquema. Para Delgado, é necessário analisar os documentos e diferenciar cada caso. "A lista que está sendo divulgada, com mais de 100 nomes, tem que ser confirmada para ver se realmente existe o envolvimento de parlamentares. Eu acredito na participação de 60, 70 deputados e dois a três senadores", afirmou. Delgado defende a implantação do voto aberto na Câmara e aguarda a provação do projeto que exige que os processos de cassação continuem caso esses políticos sejam reeleitos.