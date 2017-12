Suassuna terá que esclarecer depoimento de Mônica Teixeira O relator do processo contra o senador Ney Suassuna (PMDB-PB) no Conselho de Ética do Senado, Jefferson Peres (PDT-AM) disse nesta quinta-feira, 14, que pedirá ao parlamentar, acusado de envolvimento no esquema dos sanguessugas, que preste esclarecimento sobre o depoimento dado por sua ex-chefe de gabinete Mônica Teixeira ao corregedor da Casa, Romeu Tuma (PFL-SP). De acordo com Mônica, Suassuna sabia que ela assinava documentos em seu nome. Jefferson deve apresentar ao Conselho de Ética, na próxima quarta-feira, seu parecer sobre o caso. Para que o texto seja levado a votação, é preciso que pelo menos oito senadores estejam presentes. Como faltarão dez dias para as eleições gerais e a maioria dos parlamentares estará envolvida nos esforços finais de campanha, muitos duvidam que o parecer seja apreciado já na quarta-feira. O relator não quis antecipar seu voto, mas já emitiu sinais de que deve pedir a cassação do senador do PMDB. "Antes de Suassuna se defender, não vou dizer nada. Antes de ele falar, contestar, se defender, confirmar ou rebater, eu não posso falar sobre o assunto", afirmou. Ele considerou desnecessário ao Conselho de Ética ouvir Mônica Teixeira, por entender que seu depoimento ao corregedor é abrangente o suficiente para esclarecer eventuais dúvidas sobre os procedimentos adotados no gabinete de Suassuna. Voto fechado Suassuna deve se beneficiar do ritmo de tramitação no Congresso da emenda que prevê o voto aberto dos parlamentares, também, em processos de cassação de mandatos. Defendido por boa parte dos parlamentares como instrumento contra a impunidade de parlamentares envolvidos com a máfia das ambulâncias, o voto aberto só deve vigorar no Senado e na Câmara e depois de concluído o processo contra Suassuna. Ou seja, se o relator Jefferson decidir pela cassação de seu mandato e o conselho de ética aprova seu parecer, o mesmo será submetido a uma votação secreta no plenário. A previsão só será alterada na situação pouco provável de os líderes concordarem em priorizar a votação da emenda do voto aberto, que ainda depende da votação em segundo turno na Câmara, no lugar do parecer de Peres. É consenso no Senado que o voto fechado ajuda, mas não garante a absolvição de Suassuna, partindo do princípio de que o procedimento favorece o corporativismo contra eventuais pressões da opinião pública. Tramitação Por determinação do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), a emenda do voto aberto, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada, com modificações, só deve ser votada em plenário quando chegar à Casa a outra proposta aprovada pelos deputados. A idéia é juntar as duas, aprovar apenas os termos da do Senado, que estipula a votação secreta apenas nos processos de cassação de parlamentares. E promulgar unicamente esta parte, enviando de volta à Câmara, rejeitada, o trecho que abre o voto também para as demais votações, inclusive para a eleição das mesas diretoras das duas Casas do Legislativo. Além da paralisação dos trabalhos do Congresso, que só reiniciará as sessões deliberativas dia 3 de outubro, a emenda do voto aberto está emperrada pela obstrução da pauta nas duas Casas. Na Câmara, o texto só será examinado em segundo turno, depois de votada cinco medidas provisórias. No Senado, há 17 MPs que devem ser votadas antes de qualquer outra matéria. Este texto foi alterado às 19h14 para acréscimo de informações.