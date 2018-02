'Sua morte é uma grande perda afetiva', diz Antonio Nóbrega

Criador do Teatro Brincante, o ator, bailarino, coreógrafo, escritor e músico Antonio Nóbrega era muito ligado a Eduardo Campos. Com a voz embargada, concedeu o seguinte depoimento sobre a morte do candidato:

“Estou consternado. A morte de Ariano Suassuna já tinha me deixado atônito e, agora, essa notícia. Perde o Recife, perde a política brasileira: Eduardo era um fato novo que poderia trazer menos de polarização política para o País.

Conhecia Eduardo desde menino. Tínhamos 12 anos de diferença, fui seu professor de música no Instituto Capibaribe, no Recife. Era um garoto muito irrequieto e buliçoso, tinha 8 anos no máximo. Na casa de Ariano, sempre nos encontrávamos com nossas famílias, todas muito próximas.

O pai dele, Maximiano Campos, era escritor, poeta. A mãe, Ana Arraes, é muito amiga. E a mulher de Eduardo, Renata, era sobrinha de Ariano. Meu próprio pai trabalhou com Miguel Arraes, ambos sertanejos, dirigindo o Departamento de Saúde Pública do Recife. No último Carnaval, estive com ele no Recife. Não tenho ligações partidárias, tinha relações familiares e particulares com ele e sua família. É uma perda afetiva, um buraco que gasta tempo para reconstruir.”