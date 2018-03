STJ transfere para 1ª Instância processo contra Arruda O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta quarta-feira transferir para o Judiciário da 1ª Instância o processo aberto contra o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda por suspeita de envolvimento com um esquema de corrupção. Os ministros da Corte Especial do STJ resolveram desmembrar a ação, que tem 37 denunciados. Do grupo, apenas Domingos Lamoglia de Sales Dias será julgado pelo STJ. Por ser conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ele tem direito ao chamado foro privilegiado, ou seja, só pode ser julgado no STJ.